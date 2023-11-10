«Искупление кровью» законно в России: как получить помилование через СВО Песков назвал «искупление кровью» законным способом получить помилование

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Осужденные за тяжкие преступления вправе искупить свою вину в штурмовых отрядах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Что известно об «искуплении кровью» в России, законно ли это?

Что сказал Песков об «искуплении кровью» 10 ноября

Российские заключенные вправе рассчитывать на помилование, если добровольно вызываются участвовать в СВО, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о помиловании молодого человека по имени Владислав Канюс, который в 2022 году был осужден за убийство с особой жестокостью.

Право на помилование предусмотрено статьей 50 Конституции РФ. Песков напомнил, что в России помилование осуществляется президентом и существуют два основных варианта его получить. Один из них — ходатайство о помиловании, которое будет рассматриваться комиссиями различного уровня, которые выносят решение и направляют документы на подпись главе государства.

«Есть второй путь, это когда они — осужденные, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Вот все, что я могу сказать по этому случаю», — объявил Песков.

Кто такой Владислав Канюс, как он убил девушку

Поводом для вопроса об «искуплении кровью» стала судьба Владислава Канюса. В 2020 году в Кемерово он убил свою бывшую девушку. Расправа продолжалась более трех часов, но полиция не приезжала, несмотря на вызовы соседей.

На суде убийца не признал себя виновным и в 2022 году был приговорен к 17 годам строгого режима. При этом родственники жертвы требовали более строгого наказания.

8 ноября 2023 года стало известно, что Канюс был помилован — об этом сообщила в своем Telegram-канале правозащитник Алена Попова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В документе указано, что Путин подписал указ о помиловании, и с 27 апреля 2023 года судимость по особо тяжкой статье была с него снята. Сейчас местонахождение Владислава неизвестно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о заключенных в ЧВК «Вагнер»

Первые сообщения о том, что человек, похожий на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, набирает заключенных в качестве добровольцев для участия в СВО, появились в сентябре 2022 года: в соцсетях распространилось видео, сделанное в ИК-6 в Йошкар-Оле. Впоследствии в частной военной компании подтвердили вербовку заключенных. Впоследствии стало известно, что мероприятия по набору и участию заключенных в боевых действиях назывались «Проект К».

Пригожин и его представители посетили ряд российских колоний, где предлагали заключенным контракт сроком на 6 месяцев, обучение и обеспечение, а после успешного завершения контракта — помилование и снятие судимости. Пригожин указывал, что прежде всего зовет в СВО тех, кто осужден за тяжкие статьи УК. В дальнейшем, до тех пор, пока набор заключенных в ЧВК «Вагнер» не был закрыт весной 2023 года, информационные ресурсы компании регулярно публиковали видео с возвращением добровольцев из числа бывших заключенных. Отмечается, что процедура помилования заключенных является гостайной.

Преступления, которые совершали бывшие заключенные, воевавшие в ЧВК «Вагнер», после демобилизации, неоднократно становились предметом внимания СМИ. Евгений Пригожин подчеркивал, что среди его «подопечных» доля рецидивистов заметно ниже.

«Сегодняшняя повторная преступность наших подопечных колеблется от 0,28% до 0,32%, тогда как ранее это было 3,5–7%. Поэтому после работы в ЧВК „Вагнер“ преступность снижается в 10 и более раз», — заявлял Пригожин через свою пресс-службу.

В конце мая Пригожин рассказывал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск (Бахмут) около 20 тыс. человек, из них половина — это заключенные. По словам Пригожина, всего ЧВК завербовала 50 тыс. заключенных.

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В Сети опубликовано завещание Евгения Пригожина