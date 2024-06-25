Российский город попал под обстрел со стороны ВСУ Гладков: Шебекино попало под обстрел ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

Из одного дома бойцы территориальной самообороны вывезли женщину и доставили в районную больницу. После осмотра врачами ранений у женщины не обнаружено, — написал глава региона.

Гладков также проинформировал о прямом попадании снаряда в административное здание одного из предприятий. Пожарные расчеты уже ликвидировали пламя, но строение полностью сгорело.

По сведениям губернатора, в двух многоквартирных домах было повреждено остекление, также различные повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях.

Ранее Гладков сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. Он также заявил о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено. По информации губернатора, пострадали три человека.

ВСУ нанесли удар по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области, информировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, в результате произошло возгорание, без электричества остались около тысячи абонентов. Пострадавших нет, отметил он.