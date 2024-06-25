Город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.
Из одного дома бойцы территориальной самообороны вывезли женщину и доставили в районную больницу. После осмотра врачами ранений у женщины не обнаружено, — написал глава региона.
Гладков также проинформировал о прямом попадании снаряда в административное здание одного из предприятий. Пожарные расчеты уже ликвидировали пламя, но строение полностью сгорело.
По сведениям губернатора, в двух многоквартирных домах было повреждено остекление, также различные повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях.
Ранее Гладков сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. Он также заявил о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено. По информации губернатора, пострадали три человека.
ВСУ нанесли удар по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области, информировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. По его словам, в результате произошло возгорание, без электричества остались около тысячи абонентов. Пострадавших нет, отметил он.