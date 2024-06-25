Какое корейское оружие ждут на СВО: эти ракеты лучше американских ATACMS

После визита президента России Владимира Путина в КНДР вряд ли кто будет сомневаться в наличие более чем тесных связей между двумя странами. Означает ли это, что и в военной сфере у РФ и КНДР есть точки соприкосновения, и что Северная Корея может предложить России?

История многому учит

Вопрос этот отнюдь не праздный. Как известно, во время вооруженного конфликта оружия много не бывает, даже для страны с развитой оборонной промышленностью, каковой является Россия. Еще Первая мировая война показала, что оружие на поле боя является сверхрасходным материалом, вот почему очень быстро многие из стран — участниц Первой мировой войны столкнулись с такими понятиями, как снарядный и патронный голод, а Российская империя всего через полгода после начала войны начала испытывать проблемы даже с винтовками, кинувшись их закупать по всему миру.

В промежутке между двумя мировыми войнами многие страны прилагали огромные усилия, чтобы дефицит оружия больше не повторился. Но никто и предположить не мог, насколько затратной будет Вторая мировая война. Даже «владычица морей» — Великобритания — была вынуждена отдать в 99-летнюю аренду США часть своих заморских военных баз в обмен на 50 эсминцев. Но этим дело не ограничилось. Английская оборонка хоть и работала ударными темпами, но не могла полностью удовлетворить потребности армии.

В СССР перед Второй мировой войной был сделан серьезный оружейный задел. По количеству танков и боевых самолетов Советский Союз опережал развитые страны мира, советские оборонные заводы начали увеличивать темпы производства еще в 1940 году, однако снарядный голод настиг Красную армию всего через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны. Вот почему СССР тоже пришлось обращаться за помощью к союзникам и подключаться к американской программе ленд-лиза.

Помощь лишней не бывает

Советское руководство тщательно изучило уроки Второй мировой войны. И в послевоенное время СССР был крупнейшим производителем оружия в мире. Благодаря советскому оружейному заделу Россия все 30 лет своего существования оставалась одной из сильнейших стран мира. А с учетом ядерного оружия она была и остается одной из двух военных сверхдержав, с потенциалом которых не могут сравняться все остальные страны вместе взятые.

Но, несмотря на советские запасы и работающую оборонку, после двух лет СВО России по ряду позиций не мешало бы пополнить свои арсеналы. И это нормально для любой страны, участвующей в вооруженном конфликте. Поэтому помощь дружественных стран не помешала бы.

Разумеется, переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына с глазу на глаз вряд ли станут достоянием общественности, но можно предположить, что лидеры двух стран наверняка обсуждали сотрудничество в военной сфере. Северная Корея, армия которой вооружена оружием либо советского, либо китайского производства, могла бы передать России оружие и боеприпасы. Тем более это оружие хорошо известно нашим военнослужащим — солдат не надо долго обучать обращению с ним, как это имеет место в ВСУ.

Что же может заинтересовать Россию в северокорейском арсенале?

Вне всякого сомнения, российской армии очень пригодились гаубицы Д-30 и Д-20, вернее, их китайский аналог «Тип 66». Переучивать наших солдат не надо, поэтому данные артиллерийские системы могут отправляться на передовую, что называется, прямиком с колес.

Есть у КНДР и собственные интересные разработки. Нашим военным стоило бы обратить внимание на 600-мм РСЗО KN-25. Технических данных этой РСЗО, кроме корейцев, не знает никто, однако западные источники утверждают, что эта система может поражать цели на дальности до 400 км. Если это правда, то она должна превосходить американскую распиаренную ракету ATACMS. И было бы неплохо, если бы корейцы передали России несколько таких РСЗО, а еще лучше было бы наладить ее производство на мощностях российской оборонки.

Не исключено, что в «загашнике» у корейцев имеется много чего интересного, о чем широкой публике не рассказывают, но что пригодилось бы нам в зоне СВО. И остается надеяться, что президент Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын в разговоре тет-а-тет не только обсуждали товарооборот между двумя странами, но и решали другие проблемы. А они на данном историческом отрезке у двух стран одинаковые — противостояние возрастающему давлению коллективного Запада.

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