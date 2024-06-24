Военэксперт назвал эффективный метод борьбы с ракетами ATACMS Военэксперт Леонков: ВС РФ нужно сбивать БПЛА, которые направляют ракеты ATACMS

Фото: МО РФ

ВС РФ должны уничтожать беспилотники, которые наводят ракеты ATACMS, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, уже сейчас российская армия наносит удары по ракетным установкам ВСУ и эффективно использует средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

России нужно применять как РЭБ и ПВО, так и наносить превентивные удары там, где находятся пусковые установки ATACMS для минимизации ущерба. Это, в принципе, происходит сейчас. Но нужен следующий шаг: надо сбивать беспилотники, которые раздают целеуказания этим пусковым установкам, откуда стартуют ракеты, — заявил Леонков.

Эксперт отметил, что, если бы одна из выпущенных ВСУ ракет напрямую попала по пляжу в Севастополе 23 июня, жертв атаки оказалось бы больше. По мнению аналитика, украинские войска намеренно били по гражданским.

Нужно обратить внимание на высказывания того же советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявляет, что весь Крым — сплошной военный лагерь и там нет ничего мирного, туристического. Поэтому надо, по его мнению, бить по всей территории полуострова. Это дает понимание, что все значимые объекты Крыма находятся под угрозой, — сказал Леонков.

Михаил Подоляк заявил, что в Крыму не может находиться «никаких пляжей и туристических зон» или иных «фиктивных признаков мирной жизни». По его словам, в республике находятся «сотни военных целей» для ВСУ.