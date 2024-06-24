Офис Зеленского отреагировал на удар по Севастополю Подоляк назвал пляж в Севастополе военной целью ВСУ

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram-канале заявил, что в Крыму не может находиться «никаких пляжей и туристических зон» или иных «фиктивных признаков мирной жизни». По его мнению, все объекты республики являются «военными целями» для ВСУ.

Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими, — сказал Подоляк.

Ранее Минобороны России заявило, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в свою очередь сказал, что Белый дом поддерживает Украину в совершении преступлений, включая удары по мирному населению. По его словам, администрация США, потворствуя подобным преступлениям, встала на сторону международного терроризма. Однако американцам не удастся отсидеться за океаном и уйти от ответственности за кровь и слезы невинных людей, пострадавших от ракет АТACMS в Севастополе, подчеркнул посол.