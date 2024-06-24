«Отсидеться не удастся»: посол РФ об ответственности США за Севастополь Посол Антонов: США не уйти от ответственности за международный терроризм

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Анатолий Антонов

Белый дом поддерживает Украину в совершении преступлений, включая удары по мирному населению, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, администрация США демонстративно поддерживает преступления Киева, и, потворствуя ударам по мирному населению, встала на сторону международного терроризма. Однако американцам не удастся отсидеться за океаном и уйти от ответственности за кровь и слезы невинных людей, пострадавших от ракет АТACMS в Севастополе.

Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против граждан России. Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей, — сказал посол.

Российский дипломат подчеркнул, что благодаря поставкам американского оружия бандиты не погнушались убивать женщин и детей в чтимый всеми христианский праздник. По словам Антонова, для политиков в Вашингтоне очевидно, что кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США. Российский посол подчеркнул, что псевдогуманная политика США «погибла» на фоне украинского кризиса.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины, при котором пострадали более 150 человек и еще несколько погибли, не должен был произойти. Она сравнила произошедшее с потенциальным ударом России по пляжу во Флориде при помощи российского спутника.