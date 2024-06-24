«Не должно было случиться»: в Конгрессе США ответили на обстрел Севастополя Конгрессвумен Грин осудила удар ракетами ATACMS по Севастополю со стороны ВСУ

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марджори Тейлор Грин

Обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины, при котором пострадали более 150 человек и еще несколько погибли, не должен был произойти, такое мнение в соцсети X высказала член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Она сравнила произошедшее с потенциальным ударом России по пляжу во Флориде при помощи российского спутника.

Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде, — написала Грин.

Конгрессвумен отреагировала на публикацию одного из пользователей соцсети. Он задался вопросом, является ли провокацией использование США своих разведчиков для наведения ударов по Севастополю, а также тот факт, что при атаке использовалось предоставленное Вашингтоном оружие.

Грин напомнила американским военным, что единственная граница, которую они должны защищать, это граница США. По ее словам, конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты.

По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, при обстреле ВСУ пострадали 151 человек и погибли четыре человека. Из них двое — несовершеннолетние. При этом в Пентагоне заявили, что знают об атаке на Севастополь ракетами ATACMS, однако им нечего сказать об этом.