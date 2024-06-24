«Нам нечего сказать»: Пентагон в ответ на обстрел Севастополя ATACMS Пентагон отказался комментировать обстрел ВСУ Севастополя ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Минобороны США в ответ на запрос РИА Новости признал, что в Пентагоне видели сообщение об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь с помощью американских ракет ATACMS. Однако от комментариев в военном ведомстве отказались.

Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать, — говорится в его письменном ответе на запрос агентства.

Ранее мэр Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что количество обратившихся за медицинской помощью в городе после атаки ВСУ выросло до 151 человека. Госпитализированы 82 пациента, погибли четыре человека, из них двое — несовершеннолетние.

Американский журналист Джексон Хинкл высказался по поводу удара ракетами ATACMS по Севастополю. По его словам, их наведение по цели со стороны США стало актом войны. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Экс-первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос назвал нападение на Севастополь с помощью американских ракет преступлением, которое почти полностью замалчивается западными СМИ. Греческий политик допустил, что, поскольку США и ЕС исключили из своего словаря дипломатию, дело идет к распространению военного конфликта. Европа находится на историческом перекрестке, и если ее население не возвысит голос против войны и не победит охватившую власти иррациональность, то может оказаться слишком поздно.