Журналист в США оценил удар ракетами ATACMS по Севастополю Журналист Хинкл счел наведение ATACMS на Севастополь актом войны со стороны США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х высказался по поводу удара ракетами ATACMS по Севастополю. По его словам, их наведение по цели со стороны США стало актом войны.

Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны, — написал журналист.

Атака Киева произошла 23 июня в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

Кровь мирных жителей Севастополя не только на руках президента Украины Владимира Зеленского, но и на руках его американского коллеги Джо Байдена, заявлял председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев. По его словам, США — это организаторы и заказчики теракта, которые должны понести ответственность.

По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жертвами атаки стали четыре человека, из них двое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек. В Севастополе после ракетной атаки объявлен день траура, назначенный на 24 июня. В этот день отменят все массовые мероприятия и приспустят государственные флаги.