Кровь мирных жителей Севастополя не только на руках президента Украины Владимира Зеленского, но и на руках его американского коллеги Джо Байдена, заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев, заявление есть в распоряжении NEWS.ru. По его словам, США — это организаторы и заказчики теракта, которые должны понести ответственность.
Но очевидно, что кровь мирных жителей Севастополя — не только на руках нациста Зеленского, но и на руках Байдена и его администрации, которые поставляют ВСУ ракеты. США — организатор и заказчик этого террористического акта. И должны понести за него ответственность, — сказал Пискарев.
Он также отметил, что парламентская комиссия ранее представила доклад о преступлениях нацистов. Среди рекомендаций — признание ВСУ, СБУ и ГУР террористическими организациями. По его словам, у людей уже нет сомнений, против кого ведутся боевые действия.
Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что все участники конфликта на Украине должны принимать меры, чтобы не допускать жертв среди мирного населения. Его заявление прозвучало на фоне ракетного обстрела Севастополя со стороны Вооруженных сил Украины, при котором погибли несколько человек, включая детей, и пострадали более сотни горожан.