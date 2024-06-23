Ангелина Мороз Елена Васильченко

«Кровь на руках Байдена»: в Госдуме обвинили США в атаке на Севастополь Депутат Пискарев: США должны понести ответственность за теракт в Севастополе

23 июня 2024 в 18:48 Автор: Ангелина Мороз, Елена Васильченко

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ