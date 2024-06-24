Греческий политик осудил атаку ВСУ на Севастополь Костас Исихос: атака ВСУ на Севастополь — это преступление против мирных жителей

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Нападение на Севастополь с помощью американских ракет является преступлением, которое почти полностью замалчивается западными СМИ, заявил в беседе с ТАСС экс-первый заместитель министра национальной обороны Греции, член руководства греческой партии «Народное единство» Костас Исихос. Он подчеркнул, что, по имеющейся информации, целью атаки были именно мирные жители.

Несомненно, это преступление, которое очень мало занимало западные СМИ. Запад методично соблюдает двойные стандарты, — добавил первый замгенсека международной ассоциации «Друзья Крыма» Костас Исихос.

Он напомнил, что вооружение Киева со стороны Вашингтона постоянно дополняется за счет все более и более смертоносного оружия. По его словам, все более интенсивной становится технологическая модернизация и использование спутников. Греческий политик допустил, что, поскольку США и ЕС исключили из своего словаря дипломатию, дело идет к распространению военного конфликта. Народы Запада пытаются убедить в его неизбежности.

По мнению Костаса Исихоса, Европа находится на историческом перекрестке и если ее население не возвысит голос против войны и не победит охватившую власти иррациональность, то может оказаться слишком поздно.

Последнее слово должно быть за народами, поскольку руководство НАТО, ЕС и Вашингтона открывает дверь к тотальному уничтожению. Мы не должны им позволить это сделать, — резюмировал греческий политик.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл высказался по поводу удара ракетами ATACMS по Севастополю. По его словам, их наведение по цели со стороны США стало актом войны.