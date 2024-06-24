«Сердечное гостеприимство»: Путин обратился к Ким Чен Ыну Путин поблагодарил Ким Чен Ына за прием во время визита в КНДР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин со словами благодарности обратился к лидеру КНДР Ким Чен Ыну за прием российской делегации и сердечное гостеприимство, обращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства также обратил внимание на важность состоявшейся встречи, которая дала новый виток развития двусторонних отношений.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный прием и сердечное гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике, — говорится в заявлении.

По словам Путина, переговоры стали знаковым событием, благодаря которому отношения между странами достигли беспрецедентно высокого уровня партнерства, открыв новые возможности для расширения сотрудничества в самых разных сферах. В завершение глава государства выразил готовность продолжить совместную работу.

Ранее в Сети появился видеоролик, где северокорейский лидер дарит Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы. Глава государства на месте провел «краткую первую дрессировку» питомцев.

До этого Владимир Путин и Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Переговоры между главами государств длились около двух часов.