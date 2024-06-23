Путин объяснил, на кого Россия может рассчитывать в вопросе военной техники Путин: Россия может рассчитывать только на себя в вопросе военной техники

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о важности стабильной экономики Минобороны России. Он назвал это базой. По его словам, «никто ничего с протянутой рукой не подаст». Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают — очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается, — подчеркнул Путин.

Президент встретился с выпускниками военных вузов в Кремле. Путин также рассказал, как справляется с тяжелым рабочим графиком. По словам президента, общение с молодежью для него и есть отдых.

Ранее появилось видео, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита Владимира Путина в Пхеньян дарит ему двух охотничьих пхунсанских собак. Глава государства сразу же провел «краткую первую дрессировку» питомцев. Собак с белоснежной шерстью разместили в вольере на газоне в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан. Новоиспеченные питомцы дружелюбно поприветствовали Путина, повиляв хвостами.