Появилось видео, как Ким Чен Ын дарит Путину собак уникальной породы

Фото: AP/TASS

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян подарил ему двух охотничьих пхунсанских собак. Опубликовавший эти кадры в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин отметил, что глава России сразу же провел «краткую первую дрессировку» питомцев.

На видео заметно, что северокорейский лидер презентовал российскому коллеге пару: мальчика с синим поводком и девочку — с розовым. Питомцев с белоснежной шерсткой расположили в вольере на газоне в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан. Собаки дружелюбно поприветствовали нового хозяина, повиляв хвостом.

По информации Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК), эта порода имеет широкое распространение исключительно в пределах КНДР. Кроме собак Ким Чен Ын вручил российскому лидеру ряд художественных произведений с его изображением. В свою очередь президент РФ подарил руководителю КНДР новейший автомобиль Aurus и чайный сервиз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подаренные собаки переедут на постоянное место жительства в Москву. Представитель Кремля добавил, что у Путина не было времени выбрать клички животным.