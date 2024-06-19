Путину вручили подарки после встречи с Ким Чен Ыном Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого приводит РИА Новости. Путин преподнес Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus и сервиз, а российский лидер получил несколько художественных произведений со своим изображением.

Ким Чен Ын также передал Путину адмиральский кортик, чайный сервиз и другие подарки, связанные с изображением президента РФ. Ушаков не раскрыл детали подарков, но отметил их художественный характер, включая бюсты.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов.

Предполагается, что новое соглашение придет на смену договорам, заключенным между Россией и Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах. Подробности о содержании документа пока неизвестны.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Путина в КНДР вызвал истерическую и судорожную реакцию у Запада. По словам дипломата, отчасти она объясняется исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну.