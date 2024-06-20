Песков раскрыл судьбу подаренных Путину в КНДР собак Песков: подаренные Путину северокорейские собаки будут жить в Москве

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Собачки, подаренные президенту России Владимиру Путину главой КНДР Ким Чен Ыном, будут жить в Москве, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с Telegram-каналом SHOT. При этом он подчеркнул, что российский лидер еще не успел дать им клички.

Когда он мог успеть [дать клички собакам]? — сказал Песков.

Ранее лидер КНДР подарил Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Эта порода выведена от местных волков и почти неизвестна за пределами страны.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками на переговорах. Российский лидер вручил северокорейскому коллеге новый автомобиль Aurus, а сам глава РФ получил несколько художественных произведений со своим изображением. Ушаков не раскрыл детали подарков, но отметил их художественный характер, включая бюсты. Ким Чен Ын также передал Путину адмиральский кортик и чайный сервиз.

Кроме того, Владимир Путин в ходе визита в КНДР попробовал местные блюда на торжественном приеме, который организовал лидер республики. Среди них были салат из лангуста и заливная утиная печень с трюфелями.

Открывая переговоры с российским лидером, председатель КНДР заявил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, который даже нельзя сравнивать с советским периодом. Также он отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире.