Путин объяснил, как успевает отдыхать в плотном графике Путин заявил, что общение с молодежью для него и есть отдых

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин объяснил, что отдыхом от тяжелого рабочего графика для него является общение с молодежью. Так глава государства ответил на вопрос выпускников военных вузов, видео с которыми представил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Президент встретился с ними в Кремле 21 июня.

Вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками, увидеться, поговорить — это и есть отдых, — с улыбкой отметил президент.

На видео также есть отрывок, где Путин рассказывает о своем турне по странам Азии. Российский лидер признался, что там «было очень жарко». Президент уточнил, что речь идет о погоде 34-37 градусов тепла.

Напомним, глава РФ на днях вернулся из рабочей поездки в КДНР и Вьетнам. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину двух охотничьих пхунсанских собак. Президент России сразу же провел «краткую дрессировку» новых питомцев.

В Кремле ранее ответили на вопрос насчет отпуска Владимира Путина этим летом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы главы государства пока неизвестны. В прошлом году у Путина в планах также не было отдыха.