Никита Самойлов

В Кремле раскрыли, планирует ли Путин летний отпуск Песков: пока неизвестно, будет ли у Путина отпуск этим летом

23 июня 2024 в 09:14

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки в тайге