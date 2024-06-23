Вопрос того, отправится ли президент России Владимир Путин в отпуск этим летом, остается открытым, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что о таких планах российского лидера пока неизвестно.
Пока неизвестно, — ответил Песков.
Президенту России положен отпуск, как и всем федеральным служащим. Несмотря на это, Путин зачастую продолжает работать и в летний период.
Ранее Песков объяснил слова Путина о росте эскалации со стороны Запада и готовности России идти до конца. По его словам, естественно, президент имел в виду достижение целей специальной военной операции на Украине.
До этого глава Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому лидеру собак по время поездки Путина в КНДР. Как отметил Песков, новым питомцам главы государства дадут клички после прохождения карантина. По его словам, уже в скором времени собаки приедут в Россию.
Помимо Северной Кореи, Путин совершил официальный визит во Вьетнам. Песков назвал трехдневные поездки президента России насыщенными и результативными. При этом он признал, что они оказались очень напряженными. Путин вернулся в Москву утром 21 июня.