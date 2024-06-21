В Кремле назвали напряженными поездки Путина в КНДР и Вьетнам Песков: поездки Путина в КНДР и Вьетнам были напряженными и результативными

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Владимир Путин

Официальные визиты президента РФ Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам были результативными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, поездка главы государства оказалась очень напряженной и насыщенной. Российский лидер вернулся в Москву утром 21 июня, добавил его пресс-секретарь.

Завершилась трехдневная поездка, весьма и весьма напряженная, очень насыщенная была повестка дня, и результативные были поездки, — подчеркнул Песков.

Путин перед началом переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном, которые состоялись 19 июня, выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Москве. Российский президент также поблагодарил северокорейского коллегу за приглашение приехать в Пхеньян. Кроме того, лидеры двух стран после переговоров в расширенном составе побеседовали с глазу на глаз.

Уже 20 июня Путин провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом. Глава республики, оценивая переговоры, заявил, что они прошли успешно. По его словам, беседа велась в откровенном, искреннем ключе. То Лам отметил, что обменялся с Путиным мнениями касательно двустороннего сотрудничества и по международным и региональным вопросам.