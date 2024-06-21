Стало известно, когда новым собакам Путина дадут клички Песков: новым собакам Путина дадут клички после прохождения карантина

Новым собакам президента России Владимира Путина, которых ему во время поездки в КНДР подарил глава КНДР Ким Чен Ын, дадут клички после прохождения карантина, заявил в беседе с «Газетой.Ru» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, питомцы в скором времени приедут в Россию.

Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином и так далее и тому подобное, — уточнил Песков.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин и председатель КНДР обменялись подарками во время визита главы государства в страну. Президент передал коллеге новый автомобиль Aurus и сервиз, а в ответ получил несколько художественных произведений со своим изображением.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прежде заявила, что визит Путина в КНДР вызвал истерическую реакцию у стран Запада. Она также добавила, что негативное отношение государств к Пхеньяну связано с тем, что тот «не сдался и не сдается, потому что не хочет повторять путь той же самой Ливии».