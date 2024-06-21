В Кремле объяснили слова Путина о готовности «идти до конца» Песков: Путин имел в виду СВО, когда говорил о готовности идти до конца

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин имел в виду достижение целей специальной военной операции на Украине, когда говорил о росте эскалации со стороны Запада и готовности РФ идти до конца, пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, подразумевал ли российский лидер именно спецоперацию или что-либо еще, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Нет. Естественно в проведении СВО. Естественно, для достижения наших целей, — сказал Песков.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита во Вьетнам заявил, что Запад регулярно эскалирует ситуацию, вероятно, рассчитывая на то, что Россия испугается, но такой план ошибочен. Он отметил, что для РФ это означает прекращение ее государственности, и что «тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?».

До этого российский лидер заявлял, что обстрелы Вооруженными силами Украины территорий России западным оружием близки к агрессии. По его словам, Москва в таком случае оставляет за собой право на ответные действия. Запад, продолжая снабжать Киев оружием, указывает на отсутствие возможности контролировать его дальнейшее применение, подчеркнул Путин. Россия может поступать аналогичным способом, добавил он.