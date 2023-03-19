В России призвали создать для зоны СВО копии РСЗО Северной Кореи Военный аналитик Прохватилов: для зоны СВО следует создать копии РСЗО Северной Кореи

Фото: Kevin Payne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что в зоне российской спецоперации необходимо применять копии реактивных систем залпового огня (РСЗО) KN-09 или KN-25, имеющихся на вооружении КНДР. Их преимущество в том, что они бьют на 400 км, объяснил военный аналитик в беседе с URA.RU.

Можно было бы уже давно взять и скопировать корейские дальнобойные РСЗО KN-09, которые бьют на 200 км. Или KN-25, которые бьют на 400 км и являются одной из самых мощных артиллерийских систем. Она имеет шесть вращающихся задних стабилизаторов, что способствует более точному наведению, — пояснил Прохватилов.

Он добавил, что для разработки потребуется применение обратного инжиниринга.

Смотришь на зарубежную новинку и перебираешь ее. <...> это не представляет никакой трудности, — уточнил военный аналитик.

Прохватилов допустил, что его предложение скоро будет реализовано. Что касается испытаний, то их можно «провести довольно быстро», считает он.

Ранее Владимир Прохватилов заявил, что России следует возобновить испытания ядерного оружия. По его словам, такой шаг Москвы заставит Запад остановить поставки оружия Украине, а Киев — отказаться от угроз напасть на Крым. По мнению Прохватилова, Россия имеет полное право проводить испытания.