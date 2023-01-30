В России призвали возобновить ядерные испытания Военный аналитик Прохватилов призвал возобновить в России ядерные испытания

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Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что России следует возобновить испытания ядерного оружия. По его словам, которые приводит URA.RU, такой шаг Москвы заставит Запад остановить поставки оружия Украине, а Киев — отказаться от угроз напасть на Крым.

Нужно возобновить испытания ядерного оружия на Новой Земле и мотивировать это срочной необходимостью проверить состояние ядерных вооружений. Потому что компьютерное моделирование ядерных испытаний, которые проводят последние годы, не дают достоверной картины, — считает военный аналитик.

По мнению Прохватилова, Россия имеет полное право проводить испытания, поскольку существует риск, что «грозное оружие может выйти из допустимых кондиций».

Военный аналитик напомнил, что КНДР проводит ядерные испытания, и на нее никто не нападает, только грозят. Пусть нам тоже грозят, подчеркнул он.