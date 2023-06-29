На Урале нашли тело ребенка в сумке: кто виноват в его смерти, с кем он жил Как утверждают следователи, шестилетний мальчик погиб несколько месяцев назад. Почему органы опеки не проверяли семью и накажут ли опекуна

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Следственные действия

Фото: СУ СК России по Свердловской области Дом, из которого якобы ушел ребенок Следственное управление СКР по Свердловской области сообщило, что утром 29 июня в Екатеринбурге обнаружили тело шестилетнего мальчика, об исчезновении которого стало известно в понедельник. По данным ведомства, он умер несколько месяцев назад. Ребенок жил в приемной семье, его опекуна уже задержали и допросили. Как погиб мальчик и почему его тело нашли только сейчас — в материале NEWS.ru.

Как искали пропавшего мальчика

Как заявляют в Управлении СК по Свердловской области, изначально у следствия появилась информация о том, что ребенок по имени Далер 2017 года рождения пропал утром 26 июня. По факту безвестного исчезновения мальчика было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

34-летняя Виктория Наумова — официальный опекун пропавшего ребенка — была признана «потерпевшей и допрошена в данном качестве», как сообщили в СК. В поисках мальчика участвовали более 1500 человек, в том числе сотрудники СК, МВД и МЧС, волонтеры из Екатеринбурга.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» заявили, что поиски длились трое суток. В них участвовали добровольцы из Москвы и Московской области, Перми, Челябинска и Тюмени. За это время волонтеры прошли и проехали более трех тысяч километров.

Как нашли тело ребенка

Утром 29 июня сотрудники уголовного розыска Управления МВД по Екатеринбургу обнаружили тело мальчика. Труп лежал в большой сумке, которую нашли в металлическом гараже в Чкаловском районе города. В отряде «Прорыв» рассказали, что в заброшенном здании стоял неприятный запах.

«По предварительным данным следствия, смерть ребенка наступила несколько месяцев назад. Точная причина и давность его смерти будут установлены в ходе уже назначенной судебной экспертизы», — заявили в СК.

Фото: УМВД Екатеринбурга Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга обнаружили тело пропавшего мальчика

Когда и как погиб ребенок из приемной семьи

По данным следствия, Виктория скрыла гибель мальчика от органов опеки, а 26 июня объявила о его исчезновении, так как к ним должны были прийти сотрудники этой службы, чтобы оценить условия жизни приемных детей (их в семье трое. — NEWS.ru). Как позже заявили в региональном СК, соцработники давно не посещали Наумову, что позволило «продолжительное время скрывать произошедшую смерть ребенка».

На данный момент возбуждено новое дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека): «В результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей».

Министр социальной политики Свердловской области назначил служебную проверку в Управлении социальной политики № 25, сотрудники которого патронировали семью.

Как пишет портал E1 со ссылкой на источник в органах следствия, опекун Вероника Наумова на допросе сказала, что мальчик утонул, когда его купали в ванной, ее не было рядом. По ее словам, с ним в этот момент была 13-летняя сестра. Следствие не исключает, что девочка могла преднамеренно утопить брата

«Это все, конечно, будет проверяться. Если действительно произошел несчастный случай, то Вероника понесет наказание только за сокрытие преступления», — добавил источник портала в СК.

По данным издания, женщина испугалась, что у нее заберут других детей, и спрятала тело в гараже, а также не стала сообщать о случившемся в полицию. С Наумовой жили трое родных и трое приемных детей (включая Далера. — NEWS.ru).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о семье погибшего

По данным портала 66.ru, Вероника Наумова оформила опекунство над мальчиком и его сестрой в 2019 году. Дети находились в социальных учреждениях, поскольку их биологическую мать лишили родительских прав, а отец находится в колонии за разбой. Муж Наумовой Александр находится в зоне СВО. По словам Вероники, он подписал контракт, несмотря на наличие шестерых детей. Мужчина приезжал на побывку в марте на несколько недель, когда мальчика уже не было в живых. По данным издания E1, Александр прилетает в Свердловскую область 30 июня, где с ним «будет работать СК».

Ранее в беседе с уральским порталом Наумова заявляла, что у погибшего ребенка было «подозрение на шизофрению» и около года назад он якобы «чуть не убил свою сестренку».

«Мы год назад обращались к психиатру, когда он чуть не убил свою сестренку. Мы вызывали психиатрическую помощь. И нам сказали, что до семи лет шизофрения не диагностируется, после семи лет ребенка положат на обследование и поставят точный диагноз. Сейчас точного диагноза у него нет. У него есть воображаемый друг Костя, который говорит ему, что делать. То он положил руки на обогреватель, то еще что-то. Ну, такие моменты уже были у нас. Разные случаи», — утверждала она.

По данным «Комсомольской правды», женщина хотела отказаться от ребенка. Она объясняла это тем, что «если оставит его в семье — поставит под угрозу его самого и других детей».

Один из бывших воспитанников Вероники Наумовой 20-летний Даниил Егольников, рассказал журналистам, что полтора года назад сбежал из семьи из-за жестокого отношения. По его словам, опекунша била Далера, в том числе электрошокером, а также «держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать».

«В первое время Далер воровал продукты из холодильника, потому что раньше недоедал. И его так наказывали. Он ее раздражал всем. Далер никогда не уходил из дома, он был запуган. Никто из детей не скажет, что на самом деле происходит дома, потому что им тоже страшно», — поделился Егольников.

Фото: СУ СК России по Свердловской области Оперативно-разыскные мероприятия

Что известно об опекуне погибшего мальчика

Вероника Наумова работает преподавателем в АНО «Благотворительный центр социальной поддержки детей „Лукоморье“».

«Наумовы Вероника Леонидовна и Александр Викторович — еще одна дружная семья. Учредители фонда, наши близкие друзья. Воспитывают сыночка и двух красавиц, а также взяли под опеку троих деток», — было написано на сайте учреждения. Сейчас эта страница недоступна, но осталась в кеше «Яндекса».

Также там было сказано, что «Вероника Леонидовна — невероятно позитивный человек» и что «ей всегда легко удается найти общий язык с каждым ребенком».

«Вероника Леонидовна быстро влилась в наш дружный коллектив и стала любима всеми нашими воспитанниками», — говорили сотрудники «Лукоморья» на сайте организации.

Как сказано на главной странице центра, учредителями компании являются «три многодетные семьи с приемными детьми».

«С 2015 года во взрослую жизнь от нас вышли 11 человек, и некоторые из них остались жить с нами. На сегодняшний день мы воспитываем 21 приёмного ребёнка», — заявляют в организации.

Что говорят о гибели мальчика в Госдуме

Как заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, органы опеки обязаны были понимать, что происходит в семье и как «это доросло от любви до агрессии».

«Я за то, чтобы конкретный человек понес наказание. Кто из сотрудников органов опеки принимал решение о наделении этой женщины правом взять ребенка в семью? Нужно просто разогнать такую опеку. Сейчас нужно, чтобы за это ответили. Если это совершила мать, будет наказана она. А сотрудники опеки? Это потребует не административного наказания, а уголовного», — заявила Останина.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Также она добавила, что правительство вносит закон об изменении порядка устройства детей в семью.

«Также мы требуем в этом законе урегулировать число детей, которых можно отдавать в приемные семьи. Если многодетная семья, то не более двоих-троих детей в одну семью, потому что иногда усыновляют братьев и сестер, а их надо брать в одну семью», — добавила Останина.

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