Исчезнувшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли мертвым

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В Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего шестилетнего ребенка, сообщает пресс-служба регионального СК в своем Telegram-канале. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад — приемная мать скрыла гибель дошкольника.

Ранним утром 29 июня 2023 года в ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения мальчика, 2017 г. р., было обнаружено его тело. По данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад, — говорится в сообщении.

Как сообщает E1.RU тело ребенка нашли в гаражном комплексе, оно было спрятано в сумке. В отряде «Прорыв» рассказали, что в заброшенном здании был стойкий «запах». Точная причина смерти мальчика станет известна после назначенной судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что ребенок воспитывался в приемной семье, в которой было всего шесть детей. Официальным опекуном мальчика является 34-летняя женщина, которую сначала признали потерпевшей по делу. Изначально она утверждала, что не знает, где находится дошкольник — по ее словам, он пропал ночью 26 июня перед проверкой органов опеки.

Накануне вечером женщину задержали в качестве подозреваемой. Как сообщили в СК, во время расследования выяснилось, что она может быть причастна к исчезновению ребенка. Отец семейства, по информации УМВД по региону, находится далеко от дома, поэтому всех детей поместили в соцучреждение.

Уголовное дело грозит и сотрудникам структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, поскольку они не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна. Следствие считает, что это и позволило продолжительное время скрывать произошедшее.

Ранее пропавшего в ЕАО четырехлетнего мальчика нашли живым. В его поисках участвовали более 70 человек.