Пропавшего в ЕАО четырехлетнего мальчика нашли живым

Фото: МЧС РФ

Пропавший в Еврейской автономной области (ЕАО) четырехлетний мальчик найден живым, сообщает главное управление МЧС России по региону в Telegram. По информации ведомства, в его поисках участвовали более 70 человек.

Ребенок найден. Живой, — отмечается в сообщении ГУМЧС.

Мальчик, находившийся у родственников в селе Песчаное, пропал 28 июня после того, как ушел из дома в неизвестном направлении. Его искали всю ночь. Для поисков ребенка даже привлекались кинологические расчеты полиции. Вместе с ними прочесывали соседние населенные пункты и леса вокруг поселка волонтеры. К ним присоединились оперативные службы и местные жители. Особенностью местности около поселка является то, что рядом с поселком есть болото.

Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи провели комплекс необходимых оперативных мероприятий.

Ребенка нашли за местным кладбищем, другие подробности пока неизвестны. В настоящее время с его родственниками работают психологи.

Ранее сообщалось, что четырехлетнего мальчика искали более десяти часов. Он пропал около 19:00, когда родители заметили, что его нигде нет. Они обошли поселок, но сына не нашли. В полицию родители обратились в полночь по местному времени.