В ЕАО ищут пропавшего четырехлетнего мальчика Mash: в ЕАО более десяти часов ищут пропавшего у болот четырехлетнего мальчика

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что в селе Песчаном Еврейской автономной области (ЕАО) пропал четырехлетний мальчик. По данным канала, его более десяти часов ищут порядка 70 человек.

Mash отметил, что 28 июня ребенок гулял рядом с домом, однако около 19:00 родители заметили, что его нигде нет. Они обошли поселок, но сына не нашли. В полицию родители обратились в полночь по местному времени, уточнил Telegram-канал.

По его данным, силовики вместе с волонтерами Национального центра помощи детям начали поиски мальчика. К ним присоединились оперативные службы и местные жители. Всю ночь ребенок провел один. Зона поиска разделена на сектора, по ним прочесывают местность. Ее особенностью является то, что рядом с поселком есть болото. Там ведутся самые активные поиски. Выясняются и причины пропажи мальчика.

Ранее сообщалось, что 27 июня в глухой тайге в районе реки Малый Урил в Амурской области пропал десятилетний ребенок. Он отправился в лес вместе с отцом и братом из поселка Архара, чтобы поохотиться. В какой-то момент мальчик отошел от родственников и пропал.

Позже мальчика нашли. Он провел в тайге почти сутки, ночью его охраняла собака. Незнакомый пес пришел к ребенку с пасеки и провел с ним всю ночь.