В глухой тайге в Амурской области пропал десятилетний мальчик В тайге в Амурской области спасатели ищут десятилетнего мальчика, ушедшего с отцом на охоту

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В глухой тайге в районе реки Малый Урил в Амурской области пропал десятилетний ребенок. Он отправился в лес вместе с отцом и братом из поселка Архара, чтобы поохотиться. В какой-то момент мальчик отошел от родственников и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Амур» в Telegram.

По данным спасателей, в Архару выехали поисковики. Они планируют с помощью параплана осмотреть местность. Ситуация осложняется тем, что до места пропажи мальчика можно добраться только на вездеходе. В настоящее время ребенок находится один в тайге под проливным дождем.

У мальчика светлые волосы и серо-голубые глаза. В момент пропажи на нем была надета красная ветровка.

Telegram-канал SHOT отмечает, что отец не смог найти ребенка и сообщил о произошедшем в МЧС. Кроме спасателей мальчика ищут полицейские, кинологи с собаками и волонтеры. Амурские жители быстро собрали средства для покупки бензина для поисковиков.

Ранее стало известно, что спасатели нашли тело 12-летнй девочки, пропавшей на реке Арсеньевка в Приморье. Тела двух других детей были обнаружены 25 июня. Изначально на берегу реки находились четыре ребенка. Один из них начал тонуть, а остальные попытались его спасти, но их унесло течением. Один из несовершеннолетних смог зацепится за корягу, вышел на берег и позвонил родителям, чтобы сообщить о произошедшем.