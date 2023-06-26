В Приморье нашли тело третьего пропавшего ребенка

Фото: МЧС РФ

В Приморье спасатели нашли тело третьего пропавшего на реке Арсеньевке ребенка — 12-летней девочки, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. Тела двух других детей были обнаружены 25 июня.

Найдено тело третьего утонувшего ребенка, — говорится в сообщении.

Глава Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших детей и пообещал, что местные власти окажут им помощь с организацией похорон.

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Всего к берегу реки пришли четыре ребенка. Один из них начал тонуть, а остальные попытались его спасти, но их унесло течением. Один из несовершеннолетних смог зацепится за корягу, вышел на берег и позвонил родителям, чтобы сообщить о произошедшем.

Уголовное разбирательство ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела.