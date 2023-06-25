Тело одного из трех пропавших в Приморье школьников нашли на дне реки

Фото: Прокуратура Приморского края

Тело мальчика 2012 года рождения нашли на дне реки Арсеньевки в Приморском крае, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Ребенок стал одним из трех пропавших 24 июня детей, которые отравились купаться на речку.

Вечером 24 июня 2023 года в селе Новосысоевка девочка 2011 года рождения и двое мальчиков 2012-го и 2014 года рождения не вернулись домой после купания в реке Арсеньевке. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в краевой прокуратуре.

Поиски еще двух детей продолжаются. Уголовное разбирательство ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

14 июня в Новосибирске 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны «Майами БиС» на детском празднике. Ребенка пытались откачать две бригады скорой помощи, но это им не удалось. По словам сотрудников сауны, они предупреждали взрослых, чтобы те следили за детьми. В заведении заверили, что инструктируют гостей по технике безопасности под роспись в журнале, а в каждой комнате висят предупреждающие таблички, что нельзя оставлять детей без присмотра.