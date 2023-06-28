Стало известно, кто помог потерявшемуся в тайге мальчику пережить ночь Потерявшийся в глухой тайге школьник рассказал, что ночью от хищников его оберегала собака

Фото: МЧС РФ

Мальчик, потерявшийся в тайге в Амурской области и проведший там почти сутки, рассказал сотрудникам поисково-спасательного отряда, что ночью его охраняла собака, сообщает РЕН ТВ. Незнакомый пес пришел к десятилетнему мальчику с дороги, с пасеки и провел с ним всю ночь.

По информации канала, десятилетний ребенок ночевал под валежником из веток, в 700 метрах от которого располагалась берлога медведицы с медвежатами. Дикие звери, чуя собаку, не подходили к ребенку. Известно, что все это время мальчик ничего не ел и не пил.

Мать пропавшего в глухой тайге в Амурской области десятилетнего мальчика ранее заявила, что узнала о случившемся только вечером от полиции. По ее словам, отец ребенка, с которым уехал мальчик, не звонил ей и не выходил на связь.

Мальчик отправился в лес вместе с отцом и дядей из поселка Архара на рыбалку. В какой-то момент школьник отошел от родственников и исчез, оба мужчины не смогли уследить за школьником.

Ранее в Колумбии из-за отказа двигателя разбился легкомоторный самолет Cessna 206. Спустя 370 часов поисково-спасательных мероприятий были найдены трупы трех взрослых пассажиров. Выяснилось, что на борту также были четверо детей, о судьбе которых ничего не сообщалось — их тел вблизи крушения обнаружено не было. На их поиски подняли солдат армии и соответствующих специалистов. Живых, но пострадавших от обезвоживания детей нашли спустя 40 дней с момента ЧП. Им было 13 и девять лет, четыре года и 11 месяцев. Президент Колумбии Густаво Петро назвал их спасение радостью для всей страны.