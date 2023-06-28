Мать пропавшего в тайге мальчика раскрыла подробности исчезновения сына Мать пропавшего в тайге мальчика рассказала, что узнала об исчезновении сына от полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать пропавшего в глухой тайге в Амурской области десятилетнего мальчика рассказала РЕН ТВ, что узнала о случившемся только вечером от полиции. По ее словам, отец ребенка не звонил ей и не выходил на связь.

От полиции вчера в 11 часов узнала, что он потерял ребенка. Он не выходил даже на связь и ничего мне не говорил. Я узнала это от полиции, — рассказала женщина.

Мать ребенка добавила, что отец забирает мальчика второй раз за учебный год. В лес ребенок поехал не только с папой, но и с дядей, однако оба мужчины не смогли уследить за школьником.

Ранее стало известно, что в глухой тайге в районе реки Малый Урил в Амурской области пропал десятилетний ребенок. Он отправился в лес вместе с отцом и дядей из поселка Архара на рыбалку. В какой-то момент мальчик отошел от родственников и исчез.

26 июня спасатели нашли тело 12-летней девочки, пропавшей на реке Арсеньевка в Приморье. Тела двух других детей были обнаружены 25 июня. Изначально на берегу реки находились четыре ребенка. Один из них начал тонуть, а остальные попытались его спасти, но их унесло течением. Один из несовершеннолетних смог зацепиться за корягу, вышел на берег и позвонил родителям, чтобы сообщить о произошедшем.