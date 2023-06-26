Поисковик дал советы по выживанию в лесу Поисковик Сергеев посоветовал не забывать спички и воду, отправляясь в лес

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С наступлением лета в России традиционно вырастает число пропавших в лесу, в Московском регионе эта цифра превышает 100 человек в день, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. По его словам, в лес с собой необходимо обязательно взять спички или зажигалку, а также не менее литра воды — так у заблудившихся увеличиваются шансы выжить.

У поисковиков есть такая шутка: курящие люди живут дольше, потому что обеспечить себе костер — максимально продлить жизнь, — объяснил Сергеев.

Перед походом в лес эксперт посоветовал обязательно предупредить родных или знакомых о своих намерениях и взять с собой заряженный мобильный телефон. Обуться следует в непромокаемые ботинки и взять рюкзак с одеждой, рассчитанной на возможные ночные заморозки, даже если днем температура плюс 23. В случае пропажи человека важно как можно скорее сообщить об этом спасателям и в правоохранительные органы.

Если мы начинаем поиск в Московском регионе в природной среде в первый день пропажи человека, по статистике, спасаем 96% людей. Это очень высокая цифра, которой практически нет нигде больше в мире. А если начинаем поиск на третьи сутки, то найдем и спасем меньше половины пропавших, — подчеркнул поисковик.

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