В МЧС перечислили правила поведения при встрече с медведем В МЧС посоветовали при встрече с медведем напугать его шумом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При встрече с медведем его можно испугать шумом — кричать, громко разговаривать или петь, рассказали «МК в Красноярске» в краевом управлении МЧС России. По словам спасателей, при походе в лес стоит взять с собой свистки или трещотки. Если животному противостоит компания туристов, людям необходимо встать кучнее, чтобы зверь испугался, увидев толпу.

Гуляя по лесу в одиночку, лучше создавать побольше шума. При виде медведя уходить от него нужно не торопясь, не отводя глаз, ни в коем случае не бежать. Также нельзя кидаться в хищника предметами — это его только разозлит. Кроме того, отпугнуть медведя можно, став визуально больше. Для этого необходимо встать на какую-либо возвышенность, подойдет даже камень.

В МЧС уточнили, что признаками агрессивного настроения медведя являются прижатые уши и рычание, а также если он следует за вами. Не настроенный агрессивно медведь не обратит внимание на человека даже на близком расстоянии.

Спасатели также порекомендовали немедленно позвонить по телефону 112 после того, как расстояние до хищника станет безопасным.

Ранее финская биатлонистка Эрика Янкя рассказала, что недалеко от границы с Россией встретилась с агрессивным медведем. По ее словам, она совершала пробежку в районе границы и увидела в десяти метрах от себя дикое животное. Она добавила, что ей пришлось упасть на землю и притвориться мертвой.