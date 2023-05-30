Русский медведь напугал финскую биатлонистку Финская биатлонистка Эрика Янкя заявила о нападении на нее медведя на границе с Россией

Фото: Daisy Gilardini / Danita Delimont / Global Look Press

Финская биатлонистка и пограничница Эрика Янкя рассказала Kuhmolainen, что 26 мая недалеко от контрольно-пропускного пункта Вартиус на российско-финской границе она встретилась с агрессивным медведем. По ее словам, она совершала пробежку в районе границы и увидела в десяти метрах от себя дикое животное. Она добавила, что ей пришлось упасть на землю и притвориться мертвой.

Я чувствовала, как медведь обнюхивает мои лодыжки и ступни. Я даже успела подумать: неужели это конец? — рассказала Янкя.

Спортсменка добавила, что этот эпизод надолго «оставит след в ее памяти». Она подчеркнула, что не получила никаких травм и «извлекла из общения с животными и природой уроки».

Ранее в селе Раковка Уссурийского городского округа Приморского края амурский тигр набросился на местную жительницу, сообщили в администрации Раковской территории. Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что женщина получила травмы плеча, предплечья и кисти и была госпитализирована. Он уточнил, что женщина и двое мужчин поехали на грузовой машине искать пропавшую накануне собаку и нашли в лесу кровавую лежку: пока мужчины разворачивались на автомобиле, женщина пошла смотреть лежку.