Амурский тигр набросился на женщину в Приморье

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

В селе Раковка Уссурийского городского округа Приморского края амурский тигр набросился на местную жительницу, сообщили в администрации Раковской территории. Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА Новости рассказал, что женщина получила травмы плеча, предплечья и кисти и была госпитализирована.

Он уточнил, что женщина и двое мужчин поехали на грузовой машине искать пропавшую накануне собаку и нашли в лесу кровавую лежку: пока мужчины разворачивались на автомобиле, женщина пошла смотреть лежку. По словам Арамилева, тигр видел мужчин и предупредил их о своем появлении рыком, а потом схватил женщину и скрылся в лесу.

Известно, что в лесном массиве женщина получила ранение рук, находится в Уссурийской больнице, — рассказал глава «Амурского тигра».

Согласно другим версиям, которые озвучили пострадавшая и ее муж, они отходили в лес по нужде или за папоротниками, после чего на них и набросился хищник. Следователи рассматривают еще одну версию — по их мнению, мужчина является охотником, и он хотел поймать амурского тигра во время кровавой лежки.

В Министерстве лесного хозяйства Приморского края считают, что тигр стал защищать свою добычу, которую жительница пыталась отобрать. Это и послужило причиной нападения. Муж пострадавшей смог отогнать зверя при помощи автомобиля, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Еврейской автономной области убил амурского тигра и закопал его тело в тайнике неподалеку от населенного пункта, где проживает. Против браконьера возбудили уголовное дело. При обысках в жилище подозреваемого были обнаружены оружие и боеприпасы.