Браконьер убил самку амурского тигра и закопал ее труп ФСБ: Браконьер в ЕАО застрелил амурского тигра и закопал останки

Против браконьера в Еврейской автономной области возбудили дело после нахождения останков самки амурского тигра, передает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Мужчина убил краснокнижное животное и закопал его в тайнике неподалеку от населенного пункта, где проживает. При обысках в жилище подозреваемого были обнаружены оружие и боеприпасы.

В ходе мероприятий установлено, что гражданин РФ 1991 года рождения застрелил амурского тигра из охотничьего ружья и закопал его на участке местности. Незарегистрированное оружие и боеприпасы изъяты и направлены в ОМВД России по Облученскому району, — передает пресс-служба ведомства.

Уголовное разбирательство ведется по статье УК РФ «Незаконная добыча и оборот ценных диких животных, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

В феврале в Хабаровском крае было обнаружено тело мертвого истощенного амурского тигра. В местном управлении охотничьего хозяйства заявили, что из-за сокращения естественной кормовой базы тигры перемещаются по населенным пунктам в поисках легкодоступной пищи. Чаще всего добычей тигров в таких обстоятельствах становятся бродячие собаки.