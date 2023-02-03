В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Амурский тигр

Мертвого истощенного амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае, сообщается в Telegram-канале регионального управления охотничьего хозяйства. Тело хищника было вывезено на обследование в Хабаровск.

2 февраля в одном километре от села Арсеньево Нанайского муниципального района на лесовозной дороге обнаружен мертвый истощенный тигр, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сокращения естественной кормовой базы тигры перемещаются по населенным пунктам в поисках легкодоступной пищи в виде домашних и бродячих собак. Численность диких кабанов, основного корма тигра, на территории региона сократилась из-за рубок дубовых насаждений и африканской чумы свиней. Аналогичная ситуация наблюдается в последние годы во всех регионах, расположенных в ареале обитания амурского тигра.

Ранее жители ЗАТО Фокино в Приморском крае столкнулись с тигром, который ночью бродил по частному сектору на 1-й Рабочей улице. Специалисты охотнадзора заявили, что зверь особой опасности для людей не представляет. В ведомстве добавили, что взяли ситуацию на контроль. В местном управлении МЧС порекомендовали жителям не выпускать домашних животных и не выходить из дома в ночное время.

Похожая ситуация произошла в Хабаровском крае. Жители села Бичевая заметили вышедшего на прогулку амурского тигра. По словам главы населенного пункта Ирины Самодуровой, дикое животное не нанесло никому травм, но напугало местных жителей. Вскоре зверь покинул Бичевую, сломав забор.