«Позаглядывал во дворы»: тигр прогулялся среди домов в Приморском крае В Приморском крае тигр бродил у заборов в частном секторе

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Жители ЗАТО Фокино в Приморском крае столкнулись с тигром, который ночью бродил по частному сектору на 1-й Рабочей улице, сообщает Telegram-канал «Подъем». Специалисты охотнадзора заявили изданию, что зверь особой опасности для людей не представляет.

В ведомстве добавили, что взяли ситуацию на контроль.

По тигру ведется мониторинг. Если будет возможность, его поймают или отгонят. Здесь ситуация такая, что поселок в лесу находится. Тигр здесь просто прогулялся, ничего не натворил, позаглядывал во дворы со стороны леса и ушел, — приводит «Подъем» заявление охотнадзора.

В местном управлении МЧС порекомендовали жителям не выпускать домашних животных и не выходить из дома в ночное время.

Ранее похожая ситуация произошла в Хабаровском крае. Жители села Бичевая заметили вышедшего на прогулку амурского тигра. По словам главы населенного пункта Ирины Самодуровой, дикое животное не нанесло никому травм, но напугало местных жителей. Вскоре зверь покинул Бичевую, сломав забор.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области из вольера сбежала пума. Как рассказывали очевидцы, разъяренное животное напало на собаку и ее хозяина. Как утверждает хозяин экзотического домашнего животного, питомец всегда гуляет либо на поводке, либо на закрытой территории участка, однако пума пробила нижнюю планку забора.