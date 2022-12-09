Вышедший на прогулку амурский тигр напугал жителей села под Хабаровском

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Жители села Бичевая в Хабаровском крае заметили вышедшего на прогулку амурского тигра, сообщает агентство «Хабаровский край сегодня». По словам главы населенного пункта Ирины Самодуровой, дикое животное не нанесло никому травм, но напугало местных жителей. Вскоре зверь покинул Бичевую, сломав забор. В Сети появились кадры с разгуливающим по селу амурским тигром.

Жителей, конечно, он сильно напугал! Но мы все равно выставили машины по периметру села, чтобы не пускать тигра гулять по всему району. Оставили ему одну дорогу, которая ведет в лес, чтобы он только по ней мог уйти. Мы его выгнали, но боимся, что может вернуться, — призналась глава поселения.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области из вольера сбежала пума. Как рассказывали очевидцы, разъяренное животное уже напало на собаку и ее хозяина. Как утверждает хозяин экзотического домашнего животного, питомец всегда гуляет либо на поводке, либо на закрытой территории участка. Так было и в этот раз, однако пума пробила нижнюю планку забора, залезла на территорию дома соседа и напала на его собаку. Владелец пумы подчеркнул, что та никогда при нем не нападала на людей.