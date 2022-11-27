Жителей Ленобласти напугала сбежавшая из вольера пума

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Во Всеволожском районе Ленинградской области из вольера сбежала пума, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Как рассказывали очевидцы, разъяренное животное уже напало на собаку и ее хозяина. Позднее владелец пумы в беседе с «Известиями» заявил, что зверь не бегал по поселку и не нападал на людей.

Как утверждает хозяин экзотического домашнего животного, питомец всегда гуляет либо на поводке, либо на закрытой территории участка. Так было и в этот раз, однако пума пробила нижнюю планку забора, залезла на территорию дома соседа и напала на его собаку. Владелец пумы подчеркнул, что та никогда при нем не нападала на людей.

Да я согласен, может, надо было иной забор ставить или как-то больше к этому относиться с точки зрения укрепленности. Безусловно, моя вина здесь определенная есть, я этого не отрицаю, — сказал он.

Накануне в Санкт-Петербурге два агрессивных питбуля загрызли болонку на глазах хозяина. Одна из свидетельниц случившегося на Народной улице по имени Наталья рассказала, что животное буквально «разорвали на куски». Пес по кличке Ник позже умер.

Соседи подчеркнули, что питбули также искусали еще двух человек и пять собак. Хозяина призвали держать агрессивных питомцев на коротких поводках, но мужчина ответил угрозой.