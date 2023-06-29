В Госдуме призвали разогнать органы опеки в Екатеринбурге Депутат Останина призвала разогнать органы опеки в Екатеринбурге после смерти ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Вина в смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге лежит на органах опеки, которые должны были знать, что происходит в приемной семье, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, в совершении преступления подозревается приемная мать ребенка, однако сотрудники органы опеки также должны понести наказание, вплоть до уголовного. Останина сообщила, что дала поручение разобраться в этой истории.

У женщины было шестеро детей, она находится под подозрением в совершении преступления. Нужно понять, сколько лет ребенок находился в приемной семье, что доросло от любви до агрессии. Кто из сотрудников органов опеки принимал решение о наделении этой женщины правом взять ребенка в семью? Нужно просто разогнать такую опеку! Сейчас нужно, чтобы за это ответили. Если это совершила мать, будет наказана она, а сотрудники опеки? Это потребует не административного наказания, а уголовного, — заявила Останина.

Ранее в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад — приемная мать скрыла гибель дошкольника. Известно, что ребенок воспитывался в приемной семье, в которой было всего шесть детей. Официальным опекуном мальчика является 34-летняя женщина, которую сначала признали потерпевшей по делу. Изначально она утверждала, что не знает, где находится дошкольник — по ее словам, он пропал ночью 26 июня перед проверкой органов опеки.