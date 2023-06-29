Раскрыты детали о семье погибшего в Екатеринбурге мальчика Мать погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказала, что хотела отказаться от ребенка

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Мать погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказала, что, несмотря на то, что ребенок жил в семье последние 3,5 года, она хотела отказаться от него, сообщает «Комсомольская правда». По словам женщины, у малыша были признаки серьезного психического расстройства.

Мать уверяет, что у мальчика мог быть «воображаемый друг», который мог сказать уйти ему из дома. Также женщина заявила, что 6-летний ребенок однажды едва не убил младшую сестру. Опекун заявила, что «если оставит его в семье — поставит под угрозу его самого и других детей».

При этом родственники женщины рассказали изданию, что в приемной семье над мальчиком издевались. По их словам, насилие вызывало у ребенка приступы, сопровождающиеся тремором, которые мать снимала на телефон. Съемку видео она объясняла тем, что хочет показать эти кадры врачам. По словам родственников, это было нужно, чтобы получать за ребенка пособие.

В настоящее время отец мальчика находится на СВО. Как сообщила уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, мужчину вернут в Екатеринбург 30 июня для проведения следственных действий. Всего в семье воспитывалось еще пятеро детей — их изъяли.

Двоюродный брат погибшего мальчика рассказал, что в младенчестве ребенка передали в приемную семью потому, что его родного отца лишили свободы, а родная мать злоупотребляла алкоголем.

Telegram-канал Baza пишет, что сейчас у следствия несколько версий. По одной из них у мальчика во время купания случился приступ эпилепсии, и он погиб, наглотавшись воды.

Сегодня в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад, предположительно, в декабре — приемная мать скрыла гибель дошкольника. Ребенок воспитывался в приемной семье, в которой было всего шесть детей.

Официальным опекуном мальчика является 34-летняя женщина, которую сначала признали потерпевшей по делу, теперь — подозреваемой. Изначально она утверждала, что не знает, где находится дошкольник — по ее словам, он пропал ночью 26 июня перед проверкой органов опеки.