Госдума приняла закон о внеочередном приеме детей участников СВО в детсады

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла закон рабочей группы по СВО о внеочередном праве на прием в детсады, школы и оздоровительные лагеря детей участников спецоперации, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Мера будет актуальна и для тех детей, чей родитель скончался во время боевых действий.

Детям военнослужащих и граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания... предоставляются во внеочередном порядке места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту жительства их семей, а также в летних оздоровительных лагерях, — сообщает пресс-служба Думы.

Льгота также коснется усыновленных детей военнослужащих и добровольцев, детей под опекой или попечительством в их семьях, включая приёмную и патронатную семьи.

19 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. По ее словам, те из них, кто уже учится на платной основе, смогут перейти на бюджет уже в 2023–2024 учебном году.