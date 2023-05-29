Двухлетняя девочка выпала из окна в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка выпала из окна на 2-й Песчаной улице в Москве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Ребенок упал с высоты восьмого этажа и погиб на месте. Отец девочки при этом находился в квартире.

Из окна квартиры восьмого этажа жилого дома на ул. 2-я Песчаная выпал малолетний ребенок. Девочка 2020 г.р. погибла на месте от полученных при падении с высоты травм, — говорится в сообщении.

Савеловская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки по данному делу.

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