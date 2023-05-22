Тело новорожденного нашли в канализации в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленинградской области было найдено тело новорожденного. Источник в правоохранительных органах рассказал «Невским Новостям», что труп был обнаружен в канализационном люке в городе Сертолово в районе Любимой улицы.

Как уточняет издание, труп ребенка был найден около девяти утра 22 мая. Позже в пресс-службе СК по Ленобласти рассказали, что на теле новорожденного не было признаков насильственной смерти.

На месте происшествия работает следственная группа, они изучают канализацию, в которой было обнаружено тело. После того как оперативники проведут все необходимые проверки, будет принято процессуальное решение. Труп новорожденного обнаружил местный житель, он сразу же сообщил об этом в полицию.

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