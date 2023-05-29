Восьмимесячный ребенок заживо сгорел в коляске В Пермском крае восьмимесячный ребенок заживо сгорел в коляске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пермском крае в селе Култаево восьмимесячный ребенок заживо сгорел в коляске. В это время его родители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, спали. Они попытались скрыть улики, выкинув коляску на помойку. Знакомая семьи рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что на родителей не единожды вызывали опеку. Она отметила, что последние две недели мать постоянно пила.

Последние две недели мать пила каждый день. По ночам разгуливала с коляской. Постоянно музыка, костры жгут тут же у дома, дети все с ними. <...> На них раз 30 вызывали опеку. Жалоб было так же немерено, — пояснила собеседница.

Знакомая семьи также рассказала, что в семье осталось двое детей. Еще один ребенок погиб, замерзнув на балконе. При этом старший ребенок не посещает школу, подчеркнула женщина. Еще одна местная жительница, знакомая с семьей, пояснила, что гибель первого ребенка списали на несчастный случай. Она добавила, что сейчас родители винят в гибели второго малыша его трехлетнего брата. По их словам, он якобы поджег плед, находившийся в коляске.

Сейчас пытаются тоже дело замять, типа ребенок поджег плед, и родители не виноваты. Родителей, кстати, не закрыли, не посадили. Они дома находятся. Ничего абсолютно не сделано. Детей не забрали, — отметила женщина.

При этом одна из соседок утверждает, что ничего плохого о родителях, у которых погибли двое детей, сказать не может. По ее словам, мать очень любит их, а остальные просто «говорят про нее гадости».

В Ленинградской области ранее было найдено тело новорожденного. Труп обнаружил один из местных жителей в канализационном люке в городе Сертолово в районе Любимой улицы. По данным СК, на теле новорожденного не было признаков насильственной смерти.