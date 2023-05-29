«Пьют каждый день»: соседка рассказала о семье, где заживо сгорел младенец Соседка рассказала, что родители сгоревшего заживо младенца часто пьют

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Жительница села Култаево Пермского края Екатерина Комар рассказала NEWS.ru, что ее соседи, у которых заживо сгорел восьмимесячный ребенок, злоупотребляют алкоголем. По словам женщины, ранее у ее соседей уже умирал ребенок — он замерз на балконе.

Родители в этой семье систематически пьют, мы писали и звонили в МЧС и участковому, и в ПДН, реакции ноль. В итоге случилась трагедия. <...> Мать в этой семье пила каждый божий день, я за полгода ее видела трезвой, наверное, один раз. Они пьяные уснули с сигаретами, но мать говорит, что якобы малыш их двухлетний поджег, это неправда. Разве может маленький ребенок такое сделать, тем более он бы тоже тогда пострадал. Другой их ребенок тоже умер, замерз на балконе, его там забыли, но всем плевать, — рассказала Комар.

Соседка добавила, что обращалась в различные надзорные органы, куда приносила в качестве доказательств фото и видео, однако сотрудники отказались обращать внимание на семью.

Ранее сообщалось, что ребенок сгорел в коляске, которую родители выкинули, пытаясь скрыть следы трагедии. Знакомая семьи рассказала, что к семье не единожды вызывали представителей органов опеки, а последние две недели мать постоянно пила. Знакомая также рассказала, что в семье осталось двое детей.