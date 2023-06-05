Годовалый мальчик умер, подавившись морковью в гостях у бабушки В Ленобласти годовалый мальчик умер, подавившись морковью в гостях у бабушки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Лодейном Поле Ленинградской области годовалый мальчик умер, подавившись морковью в гостях у бабушки. Ребенок был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти. Источник в правоохранительных органах рассказал «Невским Новостям», что мальчик скончался спустя полчаса, как его отвезли в медицинское учреждение.

Как уточняет издание, по предварительной версии, мальчика угостила куском моркови его 42-летняя родственница. Из-за овоща у ребенка оказались перекрыты дыхательные пути.

По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Подозреваемую задержали, она находится под подпиской о невыезде.

3 июня в Башкирии сотрудники центра сортировки бытовых отходов обнаружили среди мусора тело младенца в пакете. Полицейские установили, что ребенку на момент смерти было не более пяти дней.

В селе Култаево Пермского края ранее восьмимесячный ребенок заживо сгорел в коляске. В это время его родители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, спали. Они попытались скрыть улики, выкинув коляску на помойку. Знакомая семьи рассказала, что к родителям не единожды вызывали представителей органов опеки. Она отметила, что последние две недели мать постоянно пила.