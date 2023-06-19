Москвич морил голодом и избивал 11-летнего сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве против 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей, передает Telegram-канал SHOT. Он систематически избивал 11-летнего сына, морил его голодом перед соревнованиями по самбо и часто не давал спать. В полицию из-за состояния ребенка обратилась его крестная, когда мальчик сбежал от отца к бабушке. Женщина зафиксировала все побои и обратилась к правоохранителям, хотя получала угрозы от отца крестника.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Известно, что мать ребенка умерла. Ранее мужчина избивал и ее. Также после развода с этой женщиной он угрожал слить в Сеть ее интимные фото, если она не отдаст ему сына. Также в семье воспитывалась дочь.

Мальчик изъят органами опеки. Его крестная пытается оформить попечительство над ребенком.

Ранее в Москве против отца-одиночки завели уголовное дело за доведение до самоубийства. Его десятилетний сын был обнаружен под окнами многоэтажного дома в Люблино. Врачи скорой помощи не смогли его спасти. Родитель признался, что унижал сына из-за плохих оценок в школе.